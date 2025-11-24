МЭР: кабмин "пересобирает" модель привлечения иностранных работников

Регионам предстоит выстроить систему работы с иностранной рабочей силой с учетом запросов бизнеса, подчеркнул первый замглавы Минэкономразвития Максим Колесников

МОСКВА, 24 ноября. /ТАСС/. Правительство России "пересобирает" модель привлечения иностранной рабочей силы для работы в стране. Как заявил первый замглавы Минэкономразвития РФ Максим Колесников, речь в том числе идет о создании системы контроля и перестройке квотного механизма под конкретные проекты.

"Повышение гибкости рынка труда, эффективное вовлечение в экономику тех категорий населения, которые менее активно участвуют в рынке труда, через программы Минтруда по ускоренному переобучению, стимулированию найма, мобильности при смене работы, ну и действительно надо определиться, где нужно стимулировать внутреннюю трудовую мобильность, а где требуется привлечение иностранной рабочей силы. Сейчас правительство "пересобирает" модель привлечения иностранных работников. Это и создание системы контроля, и перестройка квотного механизма под конкретные проекты", - сказал Колесников, выступая на межфракционной конференции "Приоритеты социально-экономического развития России".

Он добавил, что в развитие этого регионам предстоит выстроить систему работы с иностранной рабочей силой с учетом запросов бизнеса.

"Повышение гибкости труда - это еще и стимулирование удаленной занятости, прежде всего за счет регулирования платформенной экономики. С коллегами из Минтруда готовим поправки, чтобы снять ограничения по возможности сверхурочной работы за дополнительную плату. Эти и другие меры заложены в план структурных изменений, который подготовлен по поручению президента", - отметил первый замминистра.