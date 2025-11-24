Чибис предложил сохранить цену на газ для мурманской промышленности на уровне СЗФО

Это создаст конкурентные условия для новой промышленности региона, отметил губернатор Мурманской области

МОСКВА, 24 ноября. /ТАСС/. Губернатор Мурманской области Андрей Чибис предложил зафиксировать цену на газ для промышленности региона на уровне средней по Северо-Западному федеральному округу (СЗФО). Это создаст конкурентные условия для новой промышленности области, сообщил глава региона в ходе встречи с президентом России Владимиром Путиным.

"Владимир Владимирович, хотел бы попросить вас, чтобы стоимость газа для промышленных потребителей после газификации области была на уровне среднего по северо-западу, чтобы не скакала. Тогда это создаст конкурентные условия для новой промышленности на территории нашей области", - обратился Чибис к президенту России.

Вопрос очень важный, подчеркнул губернатор. "Что касается котельных, населения, понятно, что цена будет установлена Федеральной антимонопольной службой в рамках тех же тарифных решений. Но очень важный аспект - цена для промышленных потребителей, потому что помимо задачи обеспечения ухода от мазута и более дешевого тепла для людей, принципиально важная задача - перерабатывать то, что добывается на территории. Потому что сейчас идет добыча, например, апатитовая, апатитовый концентрат производится, увозится очень далеко, возвращаются удобрения, через порты идут на экспорт. А если будет переработка здесь, на территории, то добавленная стоимость, снижение издержек, и, конечно, налоговые отчисления. Тема газификации для нас принципиально важная, потому что это меняет уклад экономики Мурманской области", - отметил Чибис и получил поддержку президента.

"Вы правы, конечно, абсолютно", - ответил Путин.

По поручениям президента России на Петербургском международном газовом форуме в 2025 году губернатор Андрей Чибис и председатель правления ПАО "Газпром" Алексей Миллер подписали первую пятилетнюю программу газификации, которая уже четко определяет этапы строительства газопровода, какие котельные, города, предприятия будут подключены. Работа ведется в рамках сроков, которые президент обозначил в марте этого года на Международном арктическом форуме в Мурманске, отметил Чибис.