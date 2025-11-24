В России в ближайшее пять лет построят четыре атомных ледокола

Также будут сооружены 6 морских терминалов и 42 судна аварийно-спасательного флота

МОСКВА, 24 ноября. /ТАСС/. В России в ближайшие пять лет будут построены 4 атомных ледокола, 6 морских терминалов, 42 судна аварийно-спасательного флота. Об этом сообщил глава Минвостокразвития Алексей Чекунков.

"В следующие 5 лет будут построены еще 4 атомных ледокола, 6 морских терминалов, 42 судна аварийно-спасательного флота, 3 аварийно-спасательных центра, запущено 7 спутников", - сказал министр в ходе круглого стола в Совфеде, посвященного новой геополитике в Арктике.

Министр отметил, что правительство России утвердило долгосрочный план развития Северного морского пути, рассчитанный до 2035 года. Согласно этому плану, уже созданы 4 атомных ледокола и 2 спасательных судна. Кроме того, модернизированы 2 гидрографических судна, запущены 3 спутника для мониторинга погоды и радиолокационного контроля. В эксплуатацию введен терминал "Утренний", а в Мурманске завершено строительство морского комплекса для перевалки сжиженного природного газа.

"Крупные грузоотправители каждый по-своему решают важнейший вопрос в обеспечении флотом ледового класса. Безусловно, для того чтобы тот объем грузов, который запланирован, а это начиная с 2030 года уже цифры, превышающие 100 миллионов тонн, необходимы десятки новых современных газовозов, балкеров, танкеров и других судов класса Arc7", - добавил Чекунков.