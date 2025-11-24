Участники форума ВТБ "Россия зовет!" обсудят смелые решения для экономики

Макроэкономическая сессия, которая пройдет в первый день форума, будет посвящена ключевым параметрам экономического развития, текущей макродинамике, настройкам финансовой и бюджетной систем

Редакция сайта ТАСС

МОСКВА, 24 ноября. /ТАСС/. Участники инвестиционного форума ВТБ "Россия зовет!" обсудят инновационные решения и новые траектории развития для российской экономики и инвестиций, а также новые инструменты на стыке технологий и финансов, сообщила пресс-служба ВТБ.

Основная тема форума в 2025 году - "Движение вверх: смелые решения для новой экономики". Макроэкономическая сессия, которая пройдет в первый день форума, будет посвящена ключевым параметрам экономического развития, текущей макродинамике, настройкам финансовой и бюджетной систем. В этой сессии выступят министр финансов РФ Антон Силуанов, председатель Банка России Эльвира Набиуллина, министр экономического развития РФ Максим Решетников, заместитель руководителя Администрации президента России Максим Орешкин. Участниками дискуссии также станут представители отечественного и международного бизнеса: основатель и глава компании Kismet Capital Group Иван Таврин, председатель правления компании New New Shipping Фань Юй Синь. Модерирует макроэкономическую сессию первый заместитель президента - председателя правления банка ВТБ Дмитрий Пьянов.

Также в первый день состоится пленарная сессия форума. Ее модератором традиционно выступает президент - председатель правления банка ВТБ Андрей Костин.

Во второй день форума участники обсудят наиболее перспективные стратегии инвестирования, а также новые инструменты на стыке технологий и финансов. Откроет дискуссию сессия по сравнению ключевых классов активов: IPO или инвестиции в Private Equity, золото или недвижимость, индивидуальные портфели облигаций или фонды. Пленарная сессия будет посвящена дайверам роста и перспективам российской экономики в контексте инвестиционных решений, а также ключевым тенденциям рынков капитала. Особый акцент будет сделан на возможностях управления ликвидностью для юридических лиц, применении ИИ в инвестициях, потенциале цифровых финансовых активов и инструментах с привязкой к криптовалютам.

"Сегодня перед Россией стоит задача не только гибко адаптироваться к быстро изменяющимся внешним условиям, но формировать глобальные тренды. Смелые, проактивные решения - это то, что создает конкурентоспособность экономики, способствует развитию капитала, технологий и человеческого потенциала. Инвестиционный форум ВТБ "Россия зовет!" - площадка, где собираются лидеры, способные задавать повестку и определять траекторию будущего. Именно поэтому диалог, который мы ведем здесь, имеет критическое значение для всей финансовой системы и реального сектора", - сказал Пьянов.

Форум 2-3 декабря пройдет в очном формате в Москве. В 2025 году мероприятие впервые проходит в пяти городах России. Первой площадкой форума стал Санкт-Петербург (24 сентября), за ним - Екатеринбург (7 октября), Казань (28 октября) и Краснодар (13 ноября). Завершится форум традиционным двухдневным мероприятием в Москве (2-3 декабря). ТАСС выступает информационным партнером форума.

В новость внесена правка (15:37 мск) - передается с уточнением лида.