Калужский завод первым в РФ начал производство серверов МЛТ-С

Тестирование серверов показало, что ключевыми преимуществами нового решения являются масштабируемость и гибкость архитектуры

Редакция сайта ТАСС

КАЛУГА, 24 ноября. /ТАСС/. Первое в России производство серверов 2U МЛТ-С пятого поколения, которые рекомендованы Ростехом к применению в корпоративной IT-инфраструктуре, стартовало на производственной площадке управляющей компании "Азимут" в Калуге. Об этом ТАСС сообщили в компании.

"Производство именно этих серверов компании "Мультиллект" (совместное предприятие "Азимута" госкорпорации "Ростех" и IT-холдинга Т1) только в "Азимуте" в Калуге. В настоящее время на заводе уже успешно действует самое современное производство печатных плат и сборка электронных устройств", - рассказал собеседник агентства.

Тестирование серверов показало, что ключевые преимущества нового решения - масштабируемость и гибкость архитектуры, позволяющие адаптировать вычислительные ресурсы под специфические задачи заказчиков. Также доказана эффективность системы охлаждения и высокая отказоустойчивость оборудования с возможностью быстрой "горячей" замены вентиляторов, жестких дисков и блоков питания. Сервер прошел проверки в "РТ-информ" - центре компетенций по вопросам информационных технологий и информационной безопасности Ростеха.

Ранее МЛТ-С был внесен в Единый реестр российской радиоэлектронной продукции, утвержденный Минпромторгом России. После успешного прохождения тестирования линейка данных серверов станет современным и безопасным фундаментом для цифровой инфраструктуры государственных компаний.

АО "УК Азимут" - компания с широкой сетью высокоинтеллектуальных производств и развитой технологической инфраструктурой.