В Ростове-на-Дону завершили первый проект КРТ с участием ДОМ.РФ

Застройщиком выступила группа компаний "Югстройинвест"

Редакция сайта ТАСС

МОСКВА, 24 ноября. /ТАСС/. Первый проект комплексного развития территории завершен в Ростов-на-Дону с участием ДОМ.РФ, говорится в сообщении компании.

"При содействии ДОМ.РФ в Ростове-на-Дону сданы в эксплуатацию последние объекты жилого комплекса (ЖК) "61 квартал". Это первый реализованный проект комплексного развития территории (КРТ) на федеральных землях", - отмечается в сообщении.

Застройщиком выступила группа компаний "Югстройинвест". Территорию общей площадью 11,2 га на проспекте 40-летия Победы компания получила по итогам аукциона ДОМ.РФ, проведенного в 2022 году. В состав завершенного комплекса входят: 10 многоквартирных домов разной этажности (от 6 до 18) суммарной площадью 188 тыс. кв. м, школа на 300 мест, детсад на 200 мест, спортивный центр, а также необходимая транспортная и инженерная инфраструктура. Ввод ЖК завершен с опережением графика на два с половиной года. В микрорайоне поселятся 2800 семей.

"Комплексное развитие незастроенных федеральных территорий стало возможным благодаря совместной работе ДОМ.РФ, представителей министерств, ведомств, Федерального Собрания РФ. Помимо появления нового жилья и создания комфортной городской среды, одним из ключевых преимуществ механизма является значительное сокращение строительно-инвестиционного цикла. Проект в Ростове-на-Дону задал другим проектам особый темп, присущий комплексному развитию территорий, показал на практике все плюсы и возможности этого инструмента", - приводятся в сообщении слова управляющего директора ДОМ.РФ Анатолия Азизова.

По его словам, с конца 2021 года, когда ДОМ.РФ запустил этот механизм, компания уже заключила 63 договора на реализацию подобных проектов в 36 регионах под строительство 10,2 млн кв. м жилья. За это время по проектам КРТ на федеральных участках в пяти регионах уже сдано 327 тыс. кв. м жилья.