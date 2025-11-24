Госсовет: использование цифрового рубля позволит поддержать промышленность РФ

Губернатор Челябинской области Алексей Текслер отметил, что сейчас основным источником инвестиций являются собственные средства предприятий

Редакция сайта ТАСС

МОСКВА, 24 ноября. /ТАСС/. Вложение инвестиционных цифровых рублей в промышленные предприятия России позволит поддержать отрасль в целом и учесть при этом специфику ее секторов. Об этом сообщил на межфракционной конференции "Приоритеты социально-экономического развития России" в Госдуме председатель комиссии Госсовета по направлению "Экономика и финансы", губернатор Челябинской области Алексей Текслер.

"Сегодня мы понимаем, что инвестиционные циклы и циклы технологического развития ограничены во многом проводимой денежно-кредитной политикой, мы часто слышим о необходимости жесткой ДКП в нынешних условиях, в первую очередь - для удержания инфляции. <…> У меня как у главы промышленного региона, как председателя комиссии Госсовета есть своя точка зрения, как минимум на то, что для разных секторов экономики, прежде всего промышленности, понятие жесткой ДКП очень разное, при этом ключевая ставка для всех одинаковая. И мы предлагаем для учета специфики использовать новый инструмент - цифровой рубль, точнее, инвестиционный цифровой рубль", - сказал он.

Текслер отметил, что на сегодняшний день основным источником инвестиций являются собственные средства предприятий. "Однако, если мы хотим ускоренно развиваться, наращивать предложение и технологическое развитие, то таким источником должно быть кредитное плечо. Грамотная и тонкая настройка по различным отраслям поможет запустить и ускорить создание необходимой стране промышленной продукции", - пояснил он.

Председатель комиссии Госсовета пояснил, что доступные бизнесу ранее льготные кредиты не всегда давали возможность отследить расходование средств. Инвестиционные цифровые рубли, по словам Текслера, могут быть связаны при выпуске определенными критериями расходования, что позволит проследить, чтобы они точно были направлены на решение конкретных задач в отдельных отраслях. "В результате средства можно направлять на те производства, которые, наоборот, снижают инфляцию. <…> Если мы целевым образом будем направлять такой ресурс, как инвестиционный цифровой рубль, на решение таких задач, то давайте начнем с промышленных роботов. <…> Можем запустить пилотный проект, посмотреть эффект", - добавил губернатор Челябинской области.