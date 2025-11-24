Опубликован ЭКГ‑рейтинг компаний в научном секторе

Редакция сайта ТАСС

МОСКВА, 24 ноября. /ТАСС/. Опубликованы результаты ЭКГ-рейтинга компаний в секторе "Деятельность профессиональная, научная и техническая" (есть в распоряжении ТАСС). В рейтинг вошли организации, показавшие высокие результаты по направлениям "Экология", "Кадры" и "Государство".

В сегменте крупного бизнеса лидером признано ПАО "Полюс". Компания, зарегистрированная в Москве, является крупнейшей золотодобывающей организацией России и одним из мировых лидеров отрасли. "Полюс" активно внедряет современные подходы к устойчивому развитию и экологической безопасности на производстве.

Среди предприятий среднего бизнеса высокие показатели демонстрирует АО "Протек". Организация, работающая во всех ключевых сегментах фармацевтической отрасли - дистрибуции, аптечной торговле и производстве лекарственных средств, - уделяет внимание развитию кадрового потенциала и внедрению стандартов качества продукции.

В числе государственных предприятий отмечено ООО "СЗ ДОМ.РФ девелопмент". Компания является федеральным девелопером полного цикла, входит в структуру финансового института "ДОМ.РФ". Компания малого бизнеса, вошедшая в рейтинг, - ООО "ГЭТ" из Кемерово. ООО "ГЭТ", основанное в 2012 году, специализируется на проверке достоверности бухгалтерской и финансовой отчетности организаций, демонстрируя устойчивую работу и эффективное управление персоналом.

Среди индивидуальных предпринимателей рейтинг возглавила ИП Носкова Карина Рамилевна из Воронежской области. Карина Носкова предоставляет консультации по вопросам коммерческой деятельности и управления, обеспечивая стабильную клиентскую базу и качественный сервис.

Рейтинг "Экология. Кадры. Государство" был впервые внедрен в Центральном федеральном округе в 2022 году. В феврале 2024 года рейтинг получил статус национального стандарта. Стандарт охватывает уже 7 млн хозяйствующих субъектов. Особый акцент сделан на вкладе компаний в демографическое развитие страны и социальное инвестирование в регионах присутствия.