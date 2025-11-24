Число безналичных операций по оплате товаров и услуг выросло в III квартале на 13%

С июля по сентябрь проводилось 243 млн таких платежей ежедневно, отметили в ЦБ

Редакция сайта ТАСС

МОСКВА, 24 ноября. /ТАСС/. Количество безналичных операций по оплате товаров и услуг в III квартале 2025 года выросло в России на 13% по сравнению с тем же периодом 2024 года. Ежедневно с июля по сентябрь проводилось 243 млн таких платежей. Об этом сообщила пресс-служба ЦБ РФ.

"Количество безналичных операций по оплате товаров и услуг в III квартале 2025 года выросло на 13% по сравнению с тем же периодом прошлого года. Люди выбирают разные инструменты, банки наращивают парк платежных терминалов по стране", - сообщил ЦБ.

С июля по сентябрь 2025 года ежесуточно совершалось 243 млн безналичных платежей, что превышает 2 800 операций в секунду.

Использование биометрии, QR-кодов и других альтернативных способов оплаты составило 14% от общего количества покупок, увеличившись на 4,5 процентного пункта за год.

Инфраструктура для приема безналичных платежей также расширилась - количество платежных терминалов в торговых точках увеличилось на 500 тыс. единиц за год.