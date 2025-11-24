NextDecade подала предварительную заявку о строительстве шестой СПГ-линии

В общей сложности на площадке проекта в Техасе могут быть размещены 10 линий производства СПГ

Редакция сайта ТАСС

МОСКВА, 24 ноября. /ТАСС/. Американская компания NextDecade подала предварительную заявку на строительство шестой линии на своем СПГ-заводе Rio Grande LNG в Техасе, говорится в сообщении компании.

"Корпорация NextDecade объявила сегодня, что она инициировала процесс предварительной подачи заявок в Федеральную комиссию по регулированию энергетики (FERC) на расширение Rio Grande LNG, которое включает в себя строительство шестой линии по сжижению и дополнительный морской причал. Компания планирует подать полную заявку на это расширение в FERC в 2026 году ", - сказано в сообщении.

Осенью NextDecade приняла финальные инвестиционные решения по строительству четвертой и пятой линий по 6 млн тонн СПГ каждая на заводе. Таким образом, общая мощность пяти линий Rio Grande LNG достигнет 30 млн тонн СПГ в год. Старт отгрузок с первой фазы проекта (первые три линии) запланирован на конец 2027 года. Акционерами первых трех линий Rio Grande LNG являются NextDecade (оператор проекта, 20,8%), Global Infrastructure Partners (46,1%), TotalEnergies (16,7%), GIC (9,9%), Mubadala (6,5%).

В разработке также находятся еще две линии завода - седьмая и восьмая. В общей сложности на площадке проекта в Техасе могут быть размещены 10 линий производства СПГ.