Ушаков: доля рубля в расчетах РФ и Киргизии достигла 97%

Это позволяет ограждать коммерческие операции между иностранными компаниями от негативного воздействия внешних факторов, заявил помощник президента РФ

МОСКВА, 24 ноября. /ТАСС/. Доля рубля во взаимных расчетах России и Киргизии достигла 97%. Об этом журналистам сообщил помощник президента РФ Юрий Ушаков.

"В прошлом году двухсторонний товарооборот вырос на 13,6% до рекордных $4,1 млрд. В январе - сентябре текущего года еще подрос на 17%", - сказал Ушаков. "Хочу отметить, что доля рубля в взаимных расчетах достигла 97%. Это позволяет ограждать коммерческие операции между иностранными компаниями от негативного воздействия внешних факторов", - сообщил он.

Ушаков подчеркнул, что Россия является одним из главных торговых партнеров Киргизии с долей во внешней торговле в республике 22,3%. "Хорошо известно, что наша страна является одним из крупнейших инвесторов в киргизскую экономику. Общий объем накопленных российских прямых капиталовложений превышает $1,8 млрд, почти $2 млрд", - сообщил представитель Кремля. Он также указал на то, что количество компаний с российским капиталом в Киргизии превышает 1,7 тыс. "Также надо заметить, что в России постоянно находится порядка 525 тыс. киргизских трудовых мигрантов, которые здесь у нас трудятся. И сумма денежных переводов на родину от граждан Киргизии в 2024 году составила $2,8 млрд. Это 16% ВВП Киргизии", - привел данные помощник главы государства.

В целом, Ушаков отметил, что Киргизия является важным стратегическим партнером и союзником России в Центрально-Азиатском регионе. "Наши отношения традиционно носят дружеский характер, поступательно развиваются на основе взаимного уважения и учета интересов друг друга. народы связывает общая история, чувство уважения и доверия, нас связывает и совместная жизнь в одном государстве, и мы искренне дорожим нашими отношениями", - сказал он, обратив внимание на то, что в 2025 году РФ и Киргизия отметили 25-летие подписания декларации о вечной дружбе, сотрудничестве и партнерстве.