Politico: ЕС не удается составить конкуренцию Китаю в сфере экономики в Африке

Издание отмечает, что КНР укрепила свое влияние на африканском континенте благодаря, в частности, масштабным инвестициям в горнодобывающую и обрабатывающую промышленность

Редакция сайта ТАСС

© Michel Lunanga/ Getty Images

БРЮССЕЛЬ, 24 ноября. /ТАСС/. Евросоюзу не удается конкурировать с Китаем, который уже обеспечил себе доступ к минеральным ресурсам Африки. Об этом пишет европейское издание Politico.

Отмечается, что КНР укрепила свое влияние на африканском континенте благодаря масштабным инвестициям в горнодобывающую и обрабатывающую промышленность, а также в инфраструктуру. В рамках своей инициативы "Один пояс - один путь" КНР обеспечила себе право на добычу полезных ископаемых в Африке в обмен на развитие инфраструктурных проектов в регионе. Брюссель же стремится диверсифицировать цепочки поставок лития, редкоземельных металлов и другого стратегического сырья, чтобы снизить зависимость от Китая.

В публикации говорится, что реализуемый ЕС "коридор Лобиту", который соединяет Анголу с горнодобывающими районами Замбии и Демократической Республики Конго (ДРК), призван ускорить транспортировку важнейших минералов, таких как медь и кобальт. Один из представителей Евросоюза заявил, что ЕС пытается противопоставить китайскому подходу концепцию "создания устойчивых цепочек добавленной стоимости". В свою очередь, глава неправительственной организации Afrewatch Эммануэль Умпула Нкумба заявил, что ЕС не ставит цели помочь Африке, а хочет лишь заработать на ней.

"Коридор Лобиту" - инфраструктурный проект, который соединяет Анголу с горнодобывающими районами Замбии и ДРК. Данный маршрут призван ускорить транспортировку важнейших минералов к побережью, тем самым способствуя их экспорту и снижая зависимость европейской промышленности от Китая. Как и Европейский союз, США также вкладывают значительные средства в этот проект. Как отмечало агентство DPA, проект призван составить конкуренцию китайской инициативе "Один пояс - один путь".