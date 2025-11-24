Россия приветствует курс ОЗХО на нормализацию ситуации с сирийским досье

Решение оставшихся вопросов по сирийскому досье должно проходить в строгом соответствии с Конвенцией о запрещении химоружия, подчеркнул замглавы Минпромторга Кирилл Лысогорский

ГААГА, 24 ноября. /ТАСС/. Россия приветствует курс Организации по запрещению химического оружия (ОЗХО) на нормализацию ситуации вокруг сирийского химического досье. Об этом сообщил заместитель министра промышленности и торговли РФ Кирилл Лысогорский.

"Российская Федерация приветствует курс на нормализацию ситуации вокруг сирийского химического досье. Отмечаем усилия по налаживанию взаимодействия с переходным правительством Сирии Катара, приветствуем назначение постоянного представителя Сирии при ОЗХО", - заявил он в ходе выступления на 30-й ежегодной конференции государств - участников ОЗХО. Лысогорский подчеркнул, что урегулирование оставшихся вопросов по сирийскому досье должно проходить в строгом соответствии с Конвенцией о запрещении химического оружия.