Детский продукт программы долгосрочных сбережений находится на согласовании

Участники ПДС могут ежегодно получать налоговый вычет до 52 тыс. рублей, пользуются государственным софинансированием до 36 тыс. рублей в год

МОСКВА, 24 ноября /ТАСС/. Разработка детского продукта в рамках программы долгосрочных сбережений (ПДС) находится на стадии согласования концепции внутри Минфина РФ, сообщила начальник отдела регулирования негосударственных пенсионных фондов департамента финансовой политики Минфина Наталия Каменская на круглом столе Национальной ассоциации НПФ.

"В настоящий момент она в процессе согласования, скажем так, именно самой концепции с руководством Минфина. И дальше это уже согласование будет с профсообществом, с Банком России, со всеми сопутствующими и заинтересованными организациями", - рассказала Каменская.

"Здесь, на самом деле, вопрос такой непростой, потому как есть бюджет, который расходуется, и, естественно, нужно понять, в каком соотношении, каким образом будет осуществляться софинансирование [по программе]. Да, это как основной стимулирующий фактор участия ребенка в этом процессе. Поэтому здесь пока еще в стенках Минфина", - добавила Каменская.

Программа долгосрочных сбережений действует в России с 1 января 2024 года. Участники ПДС могут ежегодно получать налоговый вычет до 52 тыс. рублей, пользуются государственным софинансированием до 36 тыс. рублей в год, а их средства застрахованы до 2,8 млн рублей. Также в программу можно перевести ранее сформированную накопительную пенсию.