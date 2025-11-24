Кабмин распорядился провести конкурс на строительство генерации в Сибири

Установленная мощность каждого энергоблока в составе генерирующего объекта должна составлять не менее 25 МВт и не более 350 МВт

МОСКВА, 24 ноября. /ТАСС/. Премьер-министр РФ Михаил Мишустин подписал распоряжение о проведении долгосрочного конкурентного отбора мощности (КОМ) генерирующих объектов на территории южной части энергосистем Республики Бурятия и Забайкальского края до 30 декабря 2025 года. Соответствующий документ размещен на портале нормативно-правовых актов.

"Провести до 30 декабря 2025 г. долгосрочный конкурентный отбор мощности генерирующих объектов, подлежащих строительству", - говорится в распоряжении.

Документ устанавливает, что мощность генерирующих объектов, отобранных по результатам КОМ, будет поставляться потребителям обеих ценовых зон оптового рынка.

Согласно утвержденным техническим требованиям, объем установленной мощности генерирующих объектов, отобранных по результатам долгосрочного КОМ, должен обеспечивать величину суммарной максимальной установленной мощности в диапазоне от 1 050 МВт до 1 155 МВт.

Кроме того, установленная мощность каждого энергоблока в составе генерирующего объекта должна составлять не менее 25 МВт и не более 350 МВт.

Даты начала поставки мощности установлены в зависимости от параметров энергообъекта - 1 июля, 1 октября, 1 декабря 2031 года.

Распоряжение также утверждает экономические параметры, по которым базовый уровень нормы доходности инвестированного капитала составляет 14%. Кроме того, утверждены предельные значения капитальных затрат в 2031 году на уровне 842 млн рублей за 1 МВт. Предельное значение удельных затрат на эксплуатацию генерирующего объекта в 2031 году - 544 145 рублей за 1 МВт в месяц.