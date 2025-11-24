Лидер Французской компартии считает, что стране не нужен новый авианосец

Фабьен Руссель заявил, что €16 млрд на его строительство можно использовать для возведения больниц, школ, найма полицейских, таможенников, учителей, медсестер, подготовки врачей

Редакция сайта ТАСС

ПАРИЖ, 24 ноября. /ТАСС/. Национальный секретарь Французской компартии Фабьен Руссель считает, что Франция не нуждается в новом авианосце.

"Нам не нужен авианосец, который обойдется в €16 млрд", - сказал Руссель в эфире телеканала BFMTV.

По его мнению, "эти €16 млрд были бы более полезны для строительства больниц, школ, найма полицейских, таможенников, учителей, медсестер, подготовки врачей". "Посмотрите, в каком состоянии находится наша страна. Нам необходимо изменить ситуацию и осуществить инвестиции в промышленность, а также снизить тарифы на электроэнергию", - указал лидер компартии.

Ранее Agence France-Presse сообщило, что французские власти в декабре 2025 года должны утвердить программу строительства авианосца нового поколения. Новый военный корабль придет на смену авианосцу "Шарль де Голль", вошедшему в состав французских ВМС в 2000 году. По расчетам военного ведомства, авианосец должен быть принят на вооружение не позднее 2038 года, чтобы не оставить Францию без этого типа кораблей.

Он также будет иметь ядерную энергетическую установку и станет гораздо более массивным, чем "Шарль де Голль". Его водоизмещение составит почти 80 тыс. тонн при длине около 310 м, против 42 тыс. тонн и 261 м у действующего корабля. С экипажем в 2 тыс. человек новый авианосец сможет принимать на борт 30 боевых самолетов.