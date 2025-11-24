Доходы от платных парковок в Петербурге выросли вдвое после изменения тарифов

Всего с начала года в бюджет отправили 5,085 млрд рублей

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 24 ноября. /ТАСС/. Доходы правительства Санкт-Петербурга от платных парковок выросли в два раза после введения нового дифференцированного тарифа. Об этом сообщил директор Городского центра управления парковками Михаил Курдяев на заседании постоянной комиссии по транспорту и развитию транспортной инфраструктуры законодательного собрания города.

"Мы видим увеличение поступлений в городской бюджет, а все деньги от платной парковки идут напрямую в бюджет. Если мы берем анализ примерно в дневном разрезе, до 15 октября в день платные парковки от почасовой оплаты зарабатывали примерно 12-13 млн руб. На сегодняшний день это цифра порядка 25 млн руб. в день", - сказал он.

Также Курдяев добавил, что всего с начала года в бюджет Петербурга было отправлено 5,085 млрд рублей, это деньги от почасовой оплаты и от разрешений на парковку.

Новый тариф на платные парковки введен в Санкт-Петербурге с 15 октября 2025 года. Стоимость парковки зависит от уровня ее востребованности. Новая система коснулась Центрального, Адмиралтейского, Петроградского и Василеостровского районов.

При расчете размера оплаты применяется один из четырех коэффициентов загрузки (КЗ). При уровне загрузки менее 50% действует КЗ 1, при загрузке 50-70% - КЗ 2, при 70-85% - КЗ 3, при загрузке более 85% - КЗ 4. В зависимости от уровня загрузки стоимость для транспорта категории А и М варьируется от 50 до 180 рублей в час, для категории Б - от 100 до 360 рублей в час.