Чупшева призвала вовлекать бизнес и коммерческие организации в инклюзивную повестку

Генеральный директор Агентства стратегических инициатив отметила, что более 2 тыс. компаний подписали национальные инклюзивные договоры

МОСКВА, 24 ноября. /ТАСС/. Бизнес и коммерческие организации должны быть вовлечены в инклюзивную повестку и видеть в ней ценность для себя и общества. Об этом журналистам на всероссийском инклюзивном форуме "Открыто для всех" сообщила генеральный директор Агентства стратегических инициатив (АСИ) Светлана Чупшева.

"Цель и задача нашего форума - это вовлечь в [инклюзивную] повестку бизнес, коммерческие организации, потому что все, что делает государство - это наша сегодня государственная политика, это доступная среда, адаптация услуг, сервисов, среды для людей с инвалидностью, это законодательная обязанность государственных учреждений. Все, что касается частного бизнеса, это все-таки дано на откуп им самим, участникам. Да, есть квоты по трудоустройству, <...> но это ничтожно мало, и здесь, конечно, мы бы хотели, чтобы бизнес видел в этой повестке ценность в том числе для себя, миссию для своей компании, корпоративную культуру, которую он транслирует, капитализацию бренда, капитализацию компании в глазах граждан страны, потребителей, своих покупателей. И больше компаний частного бизнеса задумывалось, какие услуги, сервисы можно делать с универсальным дизайном, чтобы они были доступны людям с инвалидностью, можно целенаправленно производить услуги и сервисы для людей с инвалидностью, делать их доступными, трудоустраивать людей с инвалидностью свыше квоты", - сказала она.

Чупшева отметила, что более 2 тыс. компаний подписали национальные инклюзивные договоры. "Это публичная оферта, публичное обязательство акционеров, директоров частных коммерческих компаний, когда они говорят, что за год компания сделает в повестке инклюзии, либо будет поддерживать какие-то проекты, связанные с инклюзией. Ведь очень важно <...> не придумывать самому что-то, а поддержать профессиональные, некоммерческие организации, благотворительные фонды, которые занимаются этой повесткой. И вот в такой синергии мы тоже видим эффекты", - добавила она, подчеркнув, что сегодня очень много людей готовы включаться в инклюзивную повестку и создавать возможности для людей с инвалидностью.

Заместитель директора Фонда Росконгресс, член организационного комитета форума Елена Маринина отметила значимость форума "Открыто для всех". "Через это партнерство, через сотрудничество в сфере инклюзии Агентства стратегических инициатив и Фонда Росконгресс тема поднимается на новый уровень. Содержательная повестка АСИ и возможность Росконгресса на своих форумах поднять дискуссию на новый уровень, она вообще тему инклюзии делает значительной и позволяет социальную коммуникацию, инклюзивную коммуникацию поднять на новый градус, на новый уровень вывести", - сказала она.

Также в рамках форума были подписаны национальные инклюзивные договоры между АСИ и "Автовазом", "Вымпел-коммуникациями", Cosmos Hotel Group, "Сибуром", "Метрумом", Школой ходьбы на протезах и HeadHunter.

О форуме

Всероссийский инклюзивный форум "Открыто для всех" проходит в Москве 24-25 ноября. Деловая программа включит более 20 дискуссий по вопросам создания безбарьерной среды, реабилитации, образования и трудоустройства, а также социализации и досуга человека с инвалидностью. Особое внимание будет уделено вопросам поддержки участников СВО и членов их семей. В завершении мероприятия состоится торжественная церемония вручения премии "Открыто для всех".

