Ярославская область и Белоруссия будут сотрудничать в экономике и культуре

Программа развития сотрудничества на 2026-2027 годы была подписана 24 ноября в Минске

ЯРОСЛАВЛЬ, 24 ноября. /ТАСС/. Ярославская область и Белоруссия договорились о сотрудничестве в сферах промышленности, АПК, строительства, образования, культуры и спорта. Программа развития сотрудничества на 2026-2027 годы была подписана 24 ноября в Минске, сообщил в своем Telegram-канале губернатор Ярославской области Михаил Евраев.

"Программа предусматривает взаимные поставки продукции, проекты в сфере агропромышленного комплекса, совместные мероприятия в культуре и спорте. В частности, речь идет о поставках техники, оборудования, промышленных материалов, а также о сотрудничестве в льноводстве, племенном животноводстве и переработке сельхозсырья. Запланировано расширение образовательного обмена между вузами, проведение Дней белорусского кино в Ярославской области и установление прямых связей между учреждениями культуры", - написал губернатор.

Документ подписали заместитель министра промышленности Белоруссии Леонид Рыжковский и первый заместитель председателя правительства Ярославской области Денис Хохряков. Для реализации программы будет сформирована рабочая группа. В феврале 2026 года запланирован визит белорусской стороны в Ярославскую область, чтобы обсудить первые результаты и определить дальнейшие шаги.

Особый интерес для представителей Ярославской области представляла современная белорусская техника. "Мы приехали с конкретными предложениями и четкими запросами. В зоне внимания техника для благоустройства наших парков и общественных пространств, коммунальная техника, включая машины для вывоза мусора, а также пожарный спецтранспорт, по которому мы уже практически вышли на конкретные решения и обсудили перспективы поставок", - отметил губернатор.

По данным правительства Ярославской области, товарооборот между регионом и Белоруссией по итогам 2024 года увеличился на 18,3%. Экспорт из региона вырос на 28,7%, его основу составляет продукция машиностроения и химической промышленности.