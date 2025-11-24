Rambler&Co: 20% россиян ожидают курс доллара выше 100 рублей

В 2023 году таких граждан было 29%

Редакция сайта ТАСС

МОСКВА, 25 ноября. /ТАСС/. Доля опрошенных россиян, ожидающих курс доллара выше 100 рублей, снизилась за 2 года с 29% до 20%, говорится в исследовании Rambler&Co (есть у ТАСС).

"От валют в следующем году не ждут сильного роста к рублю. Цифру в 90/100 рублей за доллар/евро в 2026 году предсказывают 30% участников опроса (в 2024 году - 28%), 80/90 рублей - 29% (24% двумя годами ранее). Ожидания курса 100/110 рублей за доллар/евро снизились с 29% до 20%. При этом заметно вырос интерес к юаню - с 5% до 10%, что говорит о постепенном смещении внимания к азиатским валютам", - указано в исследовании.

В 2026 году большинство респондентов собираются соблюдать баланс между расходами и накоплениями - так ответили 57%. В 2023 такой же стратегии придерживались 51%, то есть тенденция к поиску золотой середины укрепилась.

Среди способов сбережений лидируют привычные инструменты: 32% оставят деньги на счете, 29% оформят вклад, а 25% сохранят наличные. В планах на 2024 год показатели были похожи - 33%, 29% и 28% соответственно. Однако за это время немного изменился интерес к валюте: в 2024 году ее планировали покупать 10%, а в 2026 году - 7%.

В следующем году основная статья расходов останется прежней - товары первой необходимости - 37% (41% в прогнозах на 2024 год). Поездки и путешествия планируют 13% опрошенных, ремонт и покупку бытовой техники - 11%. Инвестиции "в себя" в 2026 году выбирают 7%, а в бизнес - 2%.

Что касается дохода за 2025 год, то более половины россиян заявили, что он сохранился или повысился. В частности, 35% респондентов сохранили его, у 26% он немного вырос, а 19% заявили о сильном падении. У 17% доход снизился незначительно, а у 3% вырос существенно. Надежды на увеличение дохода в 2026 году возлагают 29% респондентов, а еще 12% заявили, что уже готовят конкретные шаги к его росту.

Источники информации об экономике и финансах остаются практически неизменными. Как и два года назад, 78% респондентов строят свои личные финансовые планы по новостям СМИ и медиа, 9% ориентируются на блогеров, 9% - на советы знакомых, а 4% прислушиваются к банковским сотрудникам.

Опрос проходил на ресурсах медиахолдинга Rambler&Co с 5 по 10 ноября 2025 года, охват составил 195 236 интернет-пользователей, среди которых 59% мужчин и 41% женщин.