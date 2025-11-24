"Эксперт РА": доходы региональных бюджетов выросли на 6,9% в 2025 году

Их сумма достигла 16 трлн рублей

МОСКВА, 25 ноября. /ТАСС/. Доходы региональных бюджетов России за девять месяцев 2025 года выросли на 6,9% по сравнению с аналогичным периодом 2024 года и достигли 16 трлн рублей. Положительная динамика была зафиксирована в 63 субъектах России. Об этом свидетельствуют данные исследования рейтингового агентства "Эксперт РА".

"За январь - сентябрь 2025 года доходы региональных бюджетов увеличились на 6,9% к аналогичному периоду предыдущего года и достигли 16,0 трлн рублей. Прирост налоговых и неналоговых доходов составил 8,3%, межбюджетных трансфертов - 4,1%", - сообщили в компании.

Наибольший рост показали поступления по НДФЛ (+13,8%) и акцизам (+15,3%), тогда как поступления по налогу на прибыль снизились на 2,6%.

При этом расходы региональных бюджетов росли опережающими темпами - прирост на 14,6%, что привело к формированию агрегированного дефицита в размере 0,2 трлн рублей. Государственный долг регионов увеличился с начала года на 0,7%, достигнув 3,2 трлн рублей.

Параллельно отмечается рост ключевых социально-экономических показателей: реальные денежные доходы населения выросли на 8%, а средний уровень безработицы в июле - сентябре снизился до 2,1%.