Минпромторг заинтересован в устойчивой работе на Кубе большего числа компаний РФ

Статс-секретарь - заместитель министра промышленности и торговли Роман Чекушов отдельно отметил связи российских и кубинских компаний в фармацевтике

Павильон России на выставке в Гаване © Ирина Шаталова/ ТАСС

ГАВАНА, 25 ноября. /ТАСС/. Министерство промышленности и торговли РФ заинтересовано в том, чтобы больше российских компаний устойчиво работали на Кубе. Об этом заявил статс-секретарь - заместитель министра промышленности и торговли РФ Роман Чекушов в комментарии корреспонденту ТАСС. Чекушов возглавляет делегацию России на международной Гаванской промышленной ярмарке FIHAV, открывшейся 24 ноября.

"В этом году в ярмарке принимает участие абсолютно разный спектр компаний из РФ - это и торговые предприятия, торговые сети, и наши производители промышленного оборудования - отметил он. - Это и те компании, которые захотят выйти на рынок Кубы с комплексными решениями, обеспечивающими их работу здесь на долгие годы".

По словам Чекушова, российским компаниям необходимо сконцентрироваться на экономически эффективных проектах, обеспеченных платежеспособным спросом. "Считаю, что успехом может пользоваться приход на Кубу наших торговых компаний, которые могут открыть точки с потребительскими товарами, продавать их здесь и получать выручку", - сказал статс-секретарь Минпромторга. Говоря о торговой деятельности на Кубе, Чекушов особо отметил связи российских и кубинских компаний в области фармацевтики. "Наши фармкомпании представлены в павильоне, и кубинский рынок в целом привлекателен для российских производителей такой продукции", - сказал он.

Чекушов особо отметил участие в 2025 году в выставке глав двух регионов России - губернаторов Санкт-Петербурга и Рязанской области Александра Беглова и Павла Малкова, которых сопровождают большие делегации бизнесменов. "Приезд глав регионов - это некий сигнал, что наши компании намерены работать на Кубе устойчиво", - подчеркнул он. "Для нас на FIHAV самое важное, чтобы прошли эффективные деловые переговоры", - отметил Чекушов.

Глава российской делегации сообщил, что российский павильон занимает более 660 кв. м, он полностью заполнен. Центральной частью павильона стал стенд Минпромторга России. Торговый представитель РФ на Кубе Сергей Балдин уточнил, что "в этом году в ярмарке принимает участие рекордное количество российских компаний по сравнению с прошлый годом". "Если говорить суммарно - это около 40 компаний", - сказал он.