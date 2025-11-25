Новак: мировая экономика может столкнуться с дефицитом нефти

К этому могут привести недостаточные инвестиции в нефтяную отрасль, считает вице-премьер РФ

Вице-премьер РФ Александр Новак © Михаил Синицын/ ТАСС

ПЕКИН, 25 ноября. /ТАСС/. Недостаточные инвестиции в нефтяную отрасль могут привести к дефициту нефти и дисбалансу на рынке. Об этом сообщил в ходе VII Российско-Китайского энергетического бизнес-форума (РКЭБФ) вице-премьер РФ Александр Новак.

"В этой связи существуют риски недоинвестирования в нефтяную отрасль. В настоящее время наблюдается исчерпание традиционных доступных залежей, а трудноизвлекаемые запасы требуют более значительных затрат. Поэтому, если не возобновить инвестирование в нефтяную отрасль в ближайшее время, потребление опередит предложение, и мы получим дисбаланс на рынке", - сказал он.

Об этом сегодня предупреждают ведущие мировые энергетические агентства, подчеркнул Новак.

Ранее генсек ОПЕК Хайсам аль-Гайс отмечал, что миру необходимо увеличить инвестиции в энергетику, а спрос на нефть к 2050 году вырастет до 123 млн б/с.

Кроме того Новак отметил, что значимым энергоресурсом на мировом рынке остается уголь. "Несмотря на прогнозы прошлых лет о скором завершении эры угля, этот ресурс продолжает играть значимую роль в мировом энергобалансе, и в ближайшие годы не намерен сдавать своих позиций", - сказал он.

При этом развитие возобновляемых источников энергии идет не столь стремительно, как предполагалось еще несколько лет назад, добавил вице-премьер.