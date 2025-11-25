Новак: Россия и Китай обсуждают увеличение экспорта нефти в КНР

Вице-премьер России Александр Новак © Антон Новодережкин/ ТАСС

ПЕКИН, 25 ноября. /ТАСС/. Россия и Китай обсуждают увеличение экспорта нефти в КНР, в том числе продление на 10 лет поставок через Казахстан. Об этом сказал вице-премьер России Александр Новак, выступая на VII Российско-Китайском энергетическом бизнес-форуме (РКЭБФ) в Пекине.

"Обсуждаем с китайскими партнерами возможности расширения экспорта нефти в Китай. Межправительственные соглашения предусматривают возможность продления на 10 лет (до 2033 г. - прим. ТАСС) сроков поставки нефти в Китай через Казахстан", - сказал он.

Новак добавил, что Россия и Китай смогли достичь новых договоренностей не только в нефтянке, но по каждой из отраслей ТЭК.

По его словам, странами ведется работа над новыми маршрутами поставок природного газа. Новак напомнил, что по подписанным в 2023 г. межправительственным соглашениям по "дальневосточному" маршруту, "Газпром" и Китайская национальная нефтегазовая корпорация (КННК) приступили к совместному проектированию и строительству трансграничного участка газопровода через реку Уссури.

"Планируем к 2027 г. выйти на объем поставок природного газа на данном направлении в 10 млрд куб. метров и со временем увеличить объем до 12 млрд куб. метров. Реализация всех намеченных проектов позволит увеличить совокупный объем поставок природного газа в Китай к 2028 г. до 48 млрд куб. метров, а к 2030 г. - до 98 млрд куб. метров", - добавил он.