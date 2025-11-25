Новак: Россия планирует нарастить поставки угля и продуктов его переработки в Китай

Редакция сайта ТАСС

Вице-премьер РФ Александр Новак © Донат Сорокин/ ТАСС

ПЕКИН, 25 ноября. /ТАСС/. Россия может увеличить поставки угля и продуктов его переработки в Китай до объема более 100 млн тонн в год. Об этом сообщил в ходе VII Российско-Китайского энергетического бизнес-форума (РКЭБФ) вице-премьер РФ Александр Новак.

"Россия является одним из ведущих производителей и поставщиков угля на мировом рынке, а Китай - крупнейшим потребителем. В этой связи видим перспективы наращивания поставок угля и продуктов его переработки в Китай до более 100 млн тонн в год", - сказал он.

Новак отметил, что угольная отрасль занимает значимое место в сотрудничестве двух стран, есть хорошие возможности для расширения сотрудничества.

"По итогам прошлого года в Китай поставлено более 78 млн тонн угля. Реализуются совместные проекты в угольной сфере. В том числе продолжается совместное освоение Зашуланского угольного месторождения в Забайкальском крае", - добавил вице-премьер.