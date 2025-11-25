Сечин: продолжение санкций против РФ и Китая приблизит кризис на Западе

Редакция сайта ТАСС

ПЕКИН, 25 ноября. /ТАСС/. Продолжение санкционного давления на Россию и Китай лишь приблизит экономический кризис на Западе и приведет к кратному увеличению цен на электроэнергию в западных странах, ее потребители уже находятся в драматическом положении. Об этом заявил глава "Роснефти" Игорь Сечин в ходе российско-китайского энергетического бизнес-форума.

"Продолжение агрессивной санкционной политики Запада в отношении как России, так и Китая, без сомнения, приблизит очередной экономический кризис в странах Запада. Не все западные политики осознают, перед какими рисками они находятся. Ставятся локальные задачи по усилению санкций в энергетической сфере, изымаются энергоактивы в международных юрисдикциях, а вместо заявленных целей уже сегодня потребители энергии в западных странах находятся в драматическом положении", - отметил он.