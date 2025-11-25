"Кибердом": 26% небольших компаний РФ сочли, что атака хакеров им не грозит

При этом 60% респондентов отметили, что от киберугроз никто не застрахован

Редакция сайта ТАСС

МОСКВА, 25 ноября. /ТАСС/. Порядка четверти (26%) российских компаний сферы малого и среднего бизнеса (МСБ) до сих пор полагают, что они "не интересны" хакерам - их владельцы считают так, даже несмотря на рост числа кибератак, показал опрос проекта "Кибердом" (есть у ТАСС).

Причины такого мнения в опросе не приводятся, но составители добавляют, что многие все же учли фон атак в России, и сделали выводы. Так, 60% считают, что от кибератак "никто не застрахован", 34% уверены в том, что "хакеры атакуют всех подряд".

Основываясь на опросе, проведенном среди 1,5 тыс. человек - владельцев бизнеса и топ-менеджеров, можно говорить, что 34% компаний МСБ хотя бы единожды сталкивались с атакой хакеров, 12% - несколько раз за последние два года. Большинство (72%) опрошенных утверждают, что смогли избежать потерь после инцидентов.

Реагируя на атаки, 28% "ничего не меняют в своей работе", но другие (20%) регулярно объясняют сотрудникам типовые угрозы, 38% - обновляют антивирусы.

Для обеспечения киберзащиты у большинства компаний заложены средства в бюджете, их нет только у 22%. 58% выделяют на информационную безопасность (ИБ) до 10% IT-бюджета, 18% - до 20% бюджета, больше тратят только 2%.

Тем не менее пока только в 20% небольших компаниях есть директор по кибербезопасности с командой, у 18% ответственность за ИБ лежит на CEO, у некоторых это просто один выделенный на направление сотрудник. У 12% вовсе нет ответственного за безопасность, 8% "даже не задумывались об этом", и столько же доверяют ИБ подрядчику.