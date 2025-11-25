"Авито услуги": россиянки готовы потратить на новогодний образ до 7 тыс. рублей

При этом почти четверть опрошенных намерены отдать максимум 3 тыс. рублей, говорится в исследовании сервиса

Редакция сайта ТАСС

МОСКВА, 25 ноября. /ТАСС/. Россиянки в среднем планируют потратить на образ к Новому году практически 7 тыс. рублей. Об этом сказано в исследовании сервиса "Авито услуги", текст которого имеется в распоряжении ТАСС.

"На всю подготовку к Новому году, включая прическу, макияж, маникюр и одежду, в среднем россиянки готовы потратить около 6 700 рублей. Практически четверть опрошенных планируют отдать не больше 3 000 рублей - это самый популярный ответ у возрастной категории 65+. У каждой пятой женщины новогодний бюджет составит от 3 000 до 5 000 рублей, а 17% - от 5 000 до 10 000 рублей. При этом 20% опрошенных не закладывают средства на уход и одежду", - говорится в сообщении.

Четверть россиянок (26%) отметили, что за год их бюджет на празднование не изменился. Еще 14% планируют отдать гораздо больше средств, чем в 2024 году, 19% лишь незначительно увеличат траты. А 13% наоборот готовы в этом сезоне сократить расходы на подготовку.

По данным аналитиков, более трети (35%) опрошенных планируют использовать уже имеющиеся элементы гардероба, тогда как 34% намерены приобрести новые вещи специально для праздника. При этом 3% женщин готовятся создать свой образ самостоятельно или сшить его на заказ. Кроме того, больше половины россиянок учитывают рекомендации по цветам наступающего года - в 2026 году это красный, оранжевый, золотой, коричневый и зеленый. 33% иногда следуют тенденциям по оттенкам сезона, а 24% всегда выбирают элементы образа под цветовую палитру года. Треть женщин ориентируются только на то, что им идет, вне зависимости от модных рекомендаций.

Услугами салонов красоты или частных мастеров для создания прически воспользуются 21% женщин. Схожая тенденция наблюдается и в отношении макияжа: 13% готовы обратиться в салон или пригласить частного специалиста на дом, сказано в тексте.

В опросе приняли участие 10 тыс. респондентов.