Патрушев обсудил с главой Якутии транспортный коридор с выходом на Севморпуть

Редакция сайта ТАСС

ЯКУТСК, 25 ноября. /ТАСС/. Помощник президента РФ, председатель Морской коллегии России Николай Патрушев в ходе рабочей встречи с главой Республики Саха (Якутия) Айсеном Николаевым обсудил вопросы, связанные с формированием интермодального транзитного международного транспортного коридора с выходом по реке Лена на Северный морской путь и Трансарктический транспортный коридор.

Кроме того, был рассмотрен проект строительства нового морского порта в Хараулахской бухте моря Лаптевых, который станет одним из ключевых объектов международного транспортного коридора Мохэ - Найба, формируемого в рамках разрабатываемой Стратегии развития Северного морского пути и Трансарктического транспортного коридора до 2050 года.

Темой встречи также стали задачи по обновлению флота Ленского бассейна.

Отдельно была затронута тематика, подлежащая обсуждению на Морском совете при главе Республики Саха (Якутия).