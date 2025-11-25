ВАРПЭ не видит предпосылок для резкого скачка цен на красную икру к Новому году

Цены рыбаков на этот продукт зависят не от пиковых сезонов розничных продаж, а от ситуации на промысле тихоокеанских лососей, отметил президент Всероссийской ассоциации рыбопромышленников Герман Зверев

Редакция сайта ТАСС

МОСКВА, 25 ноября. /ТАСС/. Красной икры на российском рынке достаточно, предпосылок для резкого скачка цен на нее к Новому году нет, рассказал ТАСС президент Всероссийской ассоциации рыбопромышленников (ВАРПЭ) Герман Зверев.

"В этом году путина удачнее, икры достаточно, и предпосылок для резкого скачка цен к Новому году мы не видим. Отпускные цены продолжают снижаться. Наши главные рекомендации для потребителей - не поддаваться на провокации и спекуляции и не искать в сомнительных тематических группах мессенджеров "дешевую красную икру", - сказал Зверев.

Он подчеркнул, что цены рыбаков на красную икру зависят не от пиковых сезонов розничных продаж, а от ситуации на промысле тихоокеанских лососей. "Уже не первый год мы наблюдаем одну и ту же технологию "возгонки цены": смышленые продавцы и словоохотливые эксперты "бьют тревогу" из-за "взлетевших в космос" цен на первую икру, а спустя несколько месяцев снова собирают богатый урожай из тревожных заголовков СМИ, убеждая российских потребителей купить икру заранее: дескать "к Новому году она сильно вырастет в цене", - добавил президент ассоциации.

На самом деле, по его словам, к середине декабря розничные цены не увеличиваются, а в некоторых случаях - снижаются. "К примеру, в декабре прошлого года, а это была худшая лососевая путина за 20 лет и объем предложения икры был гораздо меньше среднегодовых значений, цены оказались ниже, чем месяцем раньше", - рассказал Зверев.

По данным ВАРПЭ, в 2025 году объем добычи тихоокеанских лососей оказался более чем на 40% выше прошлогоднего антирекорда: добыто около 336 тыс. тонн. Объем выпуска красной икры (сырье, а не соленая икра) там оценили в 21 тыс. тонн.