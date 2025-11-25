Патрушев: устаревший флот сдерживает развитие судоходства в Ленском бассейне

Редакция сайта ТАСС

ЯКУТСК, 25 ноября. /ТАСС/. Устаревший флот является наиболее острой проблемой, сдерживающей развитие судоходства в Ленском бассейне. Об этом заявил помощник президента РФ, глава Морской коллегии России Николай Патрушев в ходе совещания по вопросам грузоперевозок в Ленском бассейне.

"Наиболее острой проблемой, сдерживающей развитие судоходства в Ленском бассейне, является неудовлетворительное состояние флота, значительная часть которого весьма устарела", - указал Патрушев.

По его словам, критический срок эксплуатации превышен более чем у половины речных судов. "Темпы списания флота в 4,5 раза опережают темпы его пополнения. В результате текущая потребность региона в обновлении судов составят около 300 единиц", - пояснил глава Морской коллегии России.

Помощник президента РФ также добавил, что руководством Республики Саха принимаются меры, направленные на решение этой проблемы: за счет средств республиканского бюджета развиваются судостроительные мощности.