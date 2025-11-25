Правкомиссия приравняла сумму залога к размеру ущерба

МОСКВА, 25 ноября. /ТАСС/. Правительственная комиссия по законопроектной деятельности одобрила законопроект, приравнивающий сумму залога по экономическим преступлениям к сумме причиненного ущерба. Об этом ТАСС рассказал Председатель правления Ассоциации юристов России Владимир Груздев.

По его словам, законопроект направлен на значительное расширение применения меры пресечения в виде залога для лиц, подозреваемых или обвиняемых в совершении определенных экономических преступлений.

"Поправками предлагается предусмотреть порядок определения размера залога в отношении лица, подозреваемого или обвиняемого в совершении преступления, указанного в части 1 либо 2 статьи 76.1 УК РФ (освобождение от уголовной ответственности в связи с возмещением ущерба). Это касается преступлений против экономики, в том числе уклонения от уплаты налогов и сборов, нарушения исключительных прав, особо квалифицированных составов мошенничества. Поправками уточняется, что размер залога определяется в пределах суммы ущерба, причиненного бюджетной системе, гражданину или организации", - сказал Груздев.

Также Председатель правления АЮР уточнил, что законопроект предусмотрел возможность для суда наряду с залогом применять дополнительные запреты.

"Суд получит возможность наряду с залогом применять иные запреты, предусмотренные отдельными частями статьи 105.1 УПК РФ (запрет определенных действий) или обязательствами в рамках такой меры пресечения, как подписка о невыезде. К ним относятся, например, запрет покидать место жительства без разрешения, обязанность являться по вызовам следствия, запрет на общение с определенными лицами. Срок действия этих запретов будет устанавливаться самим судом", - отметил он.