В развитие сельских территорий на Херсонщине вложат более 505 млн рублей

В рамках запланированных на 2026 год мероприятий предусмотрено также создание и обустройство 43 детских игровых площадок, 23 спортивных площадок и 17 зон отдыха

Редакция сайта ТАСС

© Максим Шеметов/ ТАСС

ГЕНИЧЕСК, 25 ноября. /ТАСС/. Более 505 млн рублей планируется вложить в Херсонской области в мероприятия по государственной программе "Комплексное развитие сельских территорий" из федерального бюджета в 2026 году. Об этом сообщили ТАСС в министерстве агропромышленного комплекса, продовольственной политики и рыболовства Херсонской области.

"В 2026 году по ГП "Комплексное развитие сельских территорий" по Херсонской области запланировано 85 мероприятий на общую сумму 505 050 460 рублей. Мероприятия охватывают семь муниципальных округов: Алешкинский, Генический, Горностаевский, Каланчакский, Каховский, Нижнесерогозский, Новотроицкий", - сказали в пресс-службе.

Там уточнили, что в рамках запланированных на 2026 год мероприятий предусмотрено создание и обустройство 43 детских игровых площадок, 23 спортивных площадок и 17 зон отдыха.

Государственная программа Российской Федерации "Комплексное развитие сельских территорий" была утверждена в 2019 году. Это комплекс мероприятий по созданию благоприятных условий для работы и проживания населения на сельских территориях, реализуемый за счет субсидий из федерального и регионального бюджета, а также за счет вклада муниципальных образований, "бизнеса" и местных жителей.