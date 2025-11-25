Терминалы ГК "Дело" в Новороссийске работают штатно после атаки на город

Никто не пострадал

МОСКВА, 25 ноября. /ТАСС/. Терминалы ГК "Дело" в Новороссийске работают в штатном режиме после массированной атаки. Об этом сообщают в официальном Telegram-канале компании.

"В связи с массированной атакой, которой подвергся город-герой Новороссийск, сообщаем, что терминалы ГК "Дело" работают в штатном режиме", - сказано в сообщении.

Компания уточняет, что пострадавших нет. Работники действовали оперативно в соответствии с внутренними инструкциями.

Группа компаний "Дело" - российский транспортно-логистический холдинг, являющийся лидером морской перевалки и железнодорожной транспортировки контейнеров, а также глубоководной перевалки зерна в России.