В США накажут авиакомпании, нарушившие требование о сокращении числа рейсов в шатдаун

Штрафы могут составить до $75 тыс. за каждый рейс, который нарушил предписание

НЬЮ-ЙОРК, 25 ноября. /ТАСС/. Федеральное управление гражданской авиации США (FAA) проведет расследование в отношении авиакомпаний, которые нарушили требование о сокращении числа ежедневных рейсов в 40 крупнейших аэропортах страны во время приостановки работы федерального правительства (шатдауна). Об этом сообщил глава FAA Брайан Бедфорд.

"Мы проверим всех на предмет соблюдения [распоряжения]", - сказал он агентству Bloomberg после пресс-конференции в международном аэропорту Ньюарк на востоке США.

По его словам, FAA направит уведомления о начале расследования в адрес авиакомпаний, которых авиарегулятор подозревает в невыполнении требования о сокращении числа обслуживаемых рейсов. Оно предусматривало штрафы до $75 тыс. для авиакомпаний за каждый рейс, который нарушил предписание.

Согласно информации агентства Associated Press, FAA вводило требование о сокращении числа рейсов на 10% в 40 самых загруженных аэропортах США с 7 ноября из-за нехватки авиадиспетчеров. Вследствие шатдауна они не получали зарплату, и многие из них не выходили на работу. Позднее агентство Bloomberg сообщало, что авиарегулятор снизил требование до 6% от общего числа рейсов, затем значение уменьшили до 3%. После окончания шатдауна и возвращения авиадиспетчеров на рабочие места все введенные ограничения отменили.

Частичная приостановка работы федерального правительства США началась в полночь 1 октября в связи с отсутствием финансирования из-за того, что представители правящей Республиканской и оппозиционной Демократической партий в Конгрессе не смогли прийти к согласию относительно ряда статей расходов, в том числе в сфере здравоохранения. Президент США Дональд Трамп вечером 12 ноября подписал закон о продолжении финансирования работы федерального правительства до 30 января 2026 года включительно. Таким образом, рекордный в истории США шатдаун был преодолен на 43-й день.

Шатдаун привел к прекращению работы части авиадиспетчеров, что вызвало отмены и задержки десятков тысяч авиарейсов с 1 октября. FAA сообщало, что около половины основных центров управления воздушным движением США испытывало нехватку персонала. С 14 ноября авиадиспетчеры и другие сотрудники авиаслужб начали получать выплаты в счет образовавшейся за время шатдауна задолженности по заработной плате.