Индексы Мосбиржи и РТС на открытии торгов растут на 0,67%

Редакция сайта ТАСС

МОСКВА, 25 ноября. /ТАСС/. Российский рынок акций в начале основной торговой сессии демонстрировал рост индекса Мосбиржи на 0,67%, до 2 672,65 пункта, индекс РТС также рос на 0,67% - до 1 066,83 пункта.

Курс юаня к рублю рос на 1,1 копейки по сравнению с уровнем закрытия предыдущих торгов и составил 11,024 рубля.

К 10:05 мск юань ускорил рост и находился на отметке в 11,047 рубля (+3,45 копейки).

К 10:05 мск индекс Мосбиржи замедлил рост до 2 669,94 пункта (+0,57%), индекс РТС находился на уровне 1 065,74 пункта (+0,57%).