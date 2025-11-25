Кемеровское УФАС предписало Т-банку не распространять рекламу в приложении

По версии УФАС, в рекламе отсутствовала часть информации, которая содержала искаженный смысл и могла ввести потребителей в заблуждение

КЕМЕРОВО, 25 ноября. /ТАСС/. Управление Федеральной антимонопольной службы (УФАС) по Кемеровской области предписало Т-банку прекратить рекламу негосударственного пенсионного фонда в собственном приложении. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

"Банк по своей инициативе транслировал в своем мобильном приложении рекламу услуг негосударственного пенсионного фонда. Потребителям предлагалось воспользоваться программой долгосрочных сбережений и получить дополнительный доход к государственной пенсии. Управление признало такую рекламу ненадлежащей", - говорится в сообщении.

По версии УФАС, в рекламе отсутствовала часть существенной информации, которая содержала искаженный смысл и могла ввести потребителей в заблуждение. В результате реклама финансовых услуг признана противоречащей закону "О рекламе". В настоящее время дело передано для возбуждения административного производства в соответствии с КоАП РФ.