ЕБРР хочет предоставить "Нафтогазу" дополнительный кредит в €1 млрд

ЛОНДОН, 25 ноября. /ТАСС/. Европейский банк реконструкции и развития (ЕБРР) планирует предоставить украинской компании "Нафтогаз" дополнительный кредит в размере €1 млрд для поставок газа. Об этом сообщила президент ЕБРР Одиль Рено-Бассо в интервью изданию "Украинская правда".

У нее спросили, какие вопросы она обсуждала с министром финансов Сергеем Марченко о финансировании нефтегазовой компании. "Мы хотели бы предоставить дополнительный кредит в размере €1 млрд. €500 млн - половина этой суммы - будет получено за счет перераспределения существующих кредитных линий для инвестиций: частично в дочерних компаниях "Нафтогаза", а часть может быть получена из другого проекта госсектора, поскольку мы не можем получить государственную гарантию на новое финансирование "Нафтогаза" из-за ограничений. Поэтому мы работаем над этим", - сказала глава ЕБРР.

"Это быстрая возобновляемая кредитная линия, потому что "Нафтогаз" должен купить газ сейчас, а затем распределить его потребителям для отопления. Мы сможем погасить кредит в конце весны, и это работало в последние несколько лет. Затем мы сможем перераспределить средства на инвестиционный проект. Мы также надеемся получить финансирование от доноров на остальные €500 млн", - добавила Рено-Бассо.

Ее спросили, идет ли речь о грантовом финансировании. "Да, им нужно получить некоторое льготное финансирование. Поэтому мы надеемся найти какую-то поддержку", - ответила глава банка. Она пояснила, что €1 млрд будет предоставлен "Нафтогазу" в дополнение к выделенному в августе кредиту на €500 млн. "Именно так. В августе пакет составил €500 млн при поддержке гарантий ЕС, а ранее, в апреле, мы предоставили €270 млн, так что это уже €770 млн, включая некоторые гранты от Норвегии. Затем пакеты были пополнены грантами на сумму €220 млн, так что в целом это €990 млн", - пояснила Рено-Бассо.

По ее словам, "сейчас, скорее всего, потребуется еще €500 млн финансирования" и, возможно, еще €500 млн грантовой поддержки. "Но дополнительная потребность в газе составляет 4,4 млрд куб. м, что соответствует €1,9 млрд. Таким образом, мы покроем половину этой суммы", - уточнила президент банка.

В августе "Нафтогаз" и ЕБРР подписали соглашение о закупке газа на €500 млн под гарантии Евросоюза. Проблема газового дефицита на Украине возникла после того, как 1 января транзит российского газа в Европу через газотранспортную систему страны был полностью остановлен из-за отказа Киева продлевать соглашение с "Газпромом". С начала июля Украина впервые начала импортировать газ по Трансбалканскому коридору - системе газопроводов от терминалов сжиженного газа в Греции через Болгарию, Румынию и Молдавию до границы с Украиной в Одесской области.