Акции на Гонконгской бирже выросли на новостях о разговоре лидеров Китая и США

ГОНКОНГ, 25 ноября. /ТАСС/. Акции на Гонконгской бирже продемонстрировали рост после того, как стало известно о телефонном разговоре между председателем КНР Си Цзиньпином и президентом США Дональдом Трампом, который, по информации МИД КНР, был конструктивным. Ключевой индекс Hang Seng вырос к закрытию торгов на 0,69% (подъем на 178,05 пункта), до показателя 25 894,55.

Рост продемонстрировал и индекс Hang Seng China Enterprises, который отражает общую эффективность ценных бумаг материкового Китая, котирующихся в Гонконге. Он увеличился на 0,87% (плюс 78,89 пункта), до 9 158,31.

Самый большой рост в процентном отношении продемонстрировал индекс Hang Seng Tech, отражающий котировки акций 30 крупнейших технологических компаний. Этот показатель поднялся на 1,20% (плюс 66,47 пункта), до 5 612,03 пункта.

На прошлой неделе общее падение индекса Hang Seng составило 5,1%, что стало худшим недельным показателем после 11 апреля. Однако на текущей неделе фондовый рынок стал демонстрировать подъем. Рост укрепился после того, как 24 ноября состоялся телефонный разговор между Си Цзиньпином и Трампом. Как сообщила на брифинге официальный представитель МИД КНР Мао Нин, атмосфера телефонного разговора была "позитивной, дружественной и конструктивной".