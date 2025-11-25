Инвестпрограмма "Автоваза" в 2025 и 2026 годах планируется по 45 млрд рублей

МОСКВА, 25 ноября. /ТАСС/. Инвестиционная программа "Автоваза" в 2025 году составит 45 млрд рублей, в следующем году планируется аналогичный объем инвестиций. Об этом сообщил глава компании Максим Соколов в рамках круглого стола в Совете Федерации.

"Что касается объемов инвестиционной программы, то в прошлом году это была цифра почти 40 млрд рублей. В этом году мы выйдем на планку, наверное, 45 млрд [рублей] и планируем в нашем непростом, очень напряженном финансовом плане аналогичные объемы инвестиций и в следующем году", - сказал он.

До 2030 года "Автоваз" планирует ежегодно выделять более 45 млрд рублей на инвестиции в производство, говорил ранее вице-президент по внешним связям и взаимодействию с акционерами компании Сергей Громак.