Выручка ГТЛК по МСФО за девять месяцев выросла на 15%

Показатель составил 112 млрд рублей

Редакция сайта ТАСС

МОСКВА, 25 ноября. /ТАСС/. Выручка Государственной транспортной лизинговой компании (ГТЛК) по итогам 9 месяцев 2025 года по международным стандартам финансовой отчетности (МСФО) увеличилась на 15% и составила 112 млрд рублей, сообщили в компании.

"Этот результат отражает высокий спрос на транспортные лизинговые услуги и доказывает эффективность стратегии компании по развитию ключевых проектов", - отмечается в сообщении.

В компании уточнили, что консолидированные активы увеличились на 2% - до 1,38 трлн рублей по сравнению с концом 2024 года, что свидетельствует о стабильном расширении бизнеса и устойчивости финансовой модели компании.

В ГТЛК продолжают оптимизировать операционные расходы, снизив административные и прочие затраты на 1,5 млрд рублей, до 9,7 млрд рублей.

"По итогам 2025 года прогнозируется увеличение лизингового портфеля на 272 млрд рублей, до 3 трлн рублей - рост на 10% год к году. Компания сохраняет высокие объемы нового бизнеса, который прогнозируется на уровне 177 млрд рублей по итогам 2025 года, несмотря на экономические условия с высокой ключевой ставкой Банка России и внешнее санкционное давление", - сообщили в компании.

Объем переданной техники составит 15,6 тыс. единиц по итогам года - 16% от аналогичного показателя за период 2021-2024 годов.

"Объем инвестиций в текущем году превысит 183 млрд рублей, что составляет 27% от объема инвестиций за 2021-2024 года", - уточнили в компании.

Государственная транспортная лизинговая компания - крупнейшая лизинговая компания России. Поставляет в лизинг воздушный, водный, железнодорожный транспорт, автомобильную и специальную технику для отечественных предприятий транспортной отрасли, а также осуществляет инвестиционную деятельность в для развития транспортной инфраструктуры России. Единственным акционером компании является Российская Федерация в лице Министерства транспорта РФ.