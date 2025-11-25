ТАСС Медиа> 65 млн фото и видео
Военная операция на Украине
Ближневосточный конфликт
ТАСС Медиа
ГлавнаяЭкономика и бизнес

Предприятия "Камаза" в декабре продолжат работу в режиме пятидневки

Переход на четырехдневную рабочую неделю не планируется, указал заместитель генерального директора компании Михаил Матасов
Редакция сайта ТАСС
11:20
обновлено 11:22

МОСКВА, 25 ноября. /ТАСС/. Предприятия "Камаза" в декабре продолжат работу в режиме пятидневной рабочей недели, сообщил журналистам заместитель генерального директора компании Михаил Матасов.

"Остаемся (на пятидневке в декабре - прим. ТАСС), мы на пятидневке работаем", - сказал он.

Матасов также отметил, что переход на четырехдневную рабочую неделю в перспективе не планируется, однако эта мера рассматривается как один из возможных антикризисных вариантов.

В ноябре "Камаз" вернулся к пятидневному графику работы после "четырехдневки" с августа по октябрь 2025 года. 

Россия