Предприятия "Камаза" в декабре продолжат работу в режиме пятидневки
Редакция сайта ТАСС
11:20
обновлено 11:22
МОСКВА, 25 ноября. /ТАСС/. Предприятия "Камаза" в декабре продолжат работу в режиме пятидневной рабочей недели, сообщил журналистам заместитель генерального директора компании Михаил Матасов.
"Остаемся (на пятидневке в декабре - прим. ТАСС), мы на пятидневке работаем", - сказал он.
Матасов также отметил, что переход на четырехдневную рабочую неделю в перспективе не планируется, однако эта мера рассматривается как один из возможных антикризисных вариантов.
В ноябре "Камаз" вернулся к пятидневному графику работы после "четырехдневки" с августа по октябрь 2025 года.