Предприятия "Камаза" в декабре продолжат работу в режиме пятидневки

Переход на четырехдневную рабочую неделю не планируется, указал заместитель генерального директора компании Михаил Матасов

Редакция сайта ТАСС

МОСКВА, 25 ноября. /ТАСС/. Предприятия "Камаза" в декабре продолжат работу в режиме пятидневной рабочей недели, сообщил журналистам заместитель генерального директора компании Михаил Матасов.

"Остаемся (на пятидневке в декабре - прим. ТАСС), мы на пятидневке работаем", - сказал он.

Матасов также отметил, что переход на четырехдневную рабочую неделю в перспективе не планируется, однако эта мера рассматривается как один из возможных антикризисных вариантов.

В ноябре "Камаз" вернулся к пятидневному графику работы после "четырехдневки" с августа по октябрь 2025 года.