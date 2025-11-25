Лавров: некоторые иностранные компании опять регистрируют в РФ товарные знаки
МОСКВА, 25 ноября. /ТАСС/. Целый ряд ранее ушедших из России иностранных компаний вновь регистрируют свои товарные знаки в стране. Об этом заявил глава МИД РФ Сергей Лавров в интервью YouTube-каналу ассоциации "Франко-российский диалог", которое было записано 21 ноября.
Министр напомнил, что ранее президент РФ Владимир Путин говорил о том, что Россия не препятствует возвращению иностранных компаний, но в случае спорных ситуаций в приоритете для нее будут те представители, которые "в непростые времена поставили во главу угла свои бизнес-интересы, а не какую-то там политику".
"Кстати, сейчас читаю периодически в соцсетях, уже целый ряд компаний опять регистрируют здесь свои "имена", - обратил внимание Лавров.