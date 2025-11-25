В Белоруссии заявили, что в стране остаются литовские фуры

Это связано с тем, что руководство Литвы не идет на конструктивный диалог с Минском для решения пограничного вопроса, заявил государственный секретарь Совета безопасности Александр Вольфович

Редакция сайта ТАСС

МИНСК, 25 ноября. /ТАСС/. Более 1,8 тыс. литовских фур находятся в Белоруссии, так как руководство Литвы не идет на конструктивный диалог с Минском для решения пограничного вопроса. Об этом президенту Белоруссии Александру Лукашенко доложил государственный секретарь Совета безопасности Александр Вольфович.

"Они находятся [здесь] только по одной причине: руководство Литвы не хочет идти на конструктивный диалог на политическом уровне. Только за октябрь литовское руководство закрывало государственную границу четыре или пять раз, от 3 до 17 часов, без всякого уведомления, нарушая все международные каноны и нормы", - приводит слова Вольфовича агентство БелТА.

Литва 29 октября решила в одностороннем порядке на месяц закрыть границу с Белоруссией якобы для борьбы с воздушной контрабандой табачной продукции, которая, по утверждению Вильнюса, угрожает безопасности гражданской авиации. В ответ Минск прекратил пропуск литовских фур через границу и распорядился поставить их на платные стоянки. В результате в Белоруссии застряли свыше 1 тыс. литовских грузовиков. 20 ноября Литва открыла границу, но эти фуры пока остаются на месте.