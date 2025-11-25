"Калашников" выполнил контракт по поставке антидроновых ружей МР-155 заказчику

По информации концерна, МР-155 активно используется на линии боевого соприкосновения и стало одним из самых востребованных антидроновых изделий в зоне проведения СВО

© Официальный Telegram-канал концерна "Калашников"

МОСКВА, 25 ноября. /ТАСС/. Концерн "Калашников" в полном объеме поставил заказчику гладкоствольные ружья МР-155, модернизированные для более эффективной борьбы с дронами, сообщается в Telegram-канале концерна.

"Ижевский механический завод (АО "ИМЗ", концерн "Калашников") выполнил контракт по поставке заказчику самозарядных ружей МР-155 в антидроновом исполнении. Благодаря своим характеристикам МР-155 активно используется на линии боевого соприкосновения и стало одним из самых популярных антидроновых изделий в зоне проведения СВО", - сказано в сообщении.

Особенностью данного варианта является планка Пикатинни на ствольной коробке, магазин повышенной емкости (6 патронов калибра 12х76 мм), комплектация чехлом и подсумками. На ружье можно одновременно установить коллиматорный прицел и прибор ночного видения, поэтому данное исполнение оптимально подойдет для стрельбы по движущимся мишеням в любое время суток.

В данном исполнении ружье было разработано на ИМЗ и представлено на форуме "Армия-2024". Базой для изделия стало гладкоствольное охотничье самозарядное ружье МР-155, выполненное в калибре 12/89. Ружье обладает большой энергетикой выстрела и может эффективно использоваться с боеприпасами 12 калибра с навесками от 28 граммов.

"В 2025 году ИМЗ значительно нарастил выпуск востребованной модели самозарядных ружей МР-155. Увеличить объем производства предприятию удалось за счет роста выработки и совершенствования технологий изготовления изделия", - отметил управляющий директор АО "ИМЗ" Михаил Мельников.