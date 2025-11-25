В России разработают проект единых правил рыболовства в открытой части Каспия

Сейчас таких правил не существует, отметил заместитель руководителя Росрыболовства Василий Соколов

АШХАБАД, 25 ноября. /ТАСС/. Россия разработает проект общих правил рыболовства для открытой части Каспийского моря, то есть за пределами юрисдикции прикаспийских стран. Об этом сообщил журналистам, отвечая на вопросы ТАСС, заместитель руководителя Федерального агентства по рыболовству Василий Соколов.

В Ашхабаде 24-26 ноября проходит девятое заседание Комиссии по сохранению, рациональному использованию водных биоресурсов и управлению их совместными запасами в Каспийском море.

"Комиссия еще продолжается, сегодня второй день работы. <…> Основные моменты, которые необходимо отметить, и я считаю, что это положительные вещи - то, что принято решение всеми сторонами, что необходимо разработать совместные правила рыболовства для открытой части моря, то есть за пределами юрисдикции сторон. Сейчас таких правил не существует, российская сторона вызвалась подготовить драфт этих правил", - сказал он в кулуарах заседания.

Соколов сказал, что после разработки эти правила будут через председательствующую сторону (сейчас это Туркмения) разосланы всем участникам, чтобы "уже к следующей комиссии постараться подойти с какими-то оформленными решениями по единым правилам".