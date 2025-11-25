Правительство сохранило регуляторный спецрежим по облигациям ДОМ.РФ после IPO

Минфин с 1 января будет осуществлять мониторинг норматива ликвидности ПАО "ДОМ.РФ"

Редакция сайта ТАСС

МОСКВА, 25 ноября. /ТАСС/. Премьер-министр РФ Михаил Мишустин подписал распоряжение, которое закрепляет сохранение уровня государственной поддержки по облигациям группы ДОМ.РФ после выхода на IPO. Документ также предполагает защитный механизм в виде норматива ликвидности для ДОМ.РФ, снижение которого повлечет отсрочку выплаты части вознаграждения менеджменту компании. Распоряжение размещено на официальном портале правовых актов.

Согласно опубликованному документу, Минфин с 1 января 2026 года будет осуществлять мониторинг норматива ликвидности ПАО "ДОМ.РФ" и в случае необходимости окажет по облигациям ДОМ.РФ, выпущенным после 1 сентября 2025 года, государственную поддержку в объеме, равном их номинальной стоимости. Кроме того, Минфин совместно с Минстроем и Росимуществом при формировании позиции акционера в лице РФ в набсоветах или годовых собраниях акционеров, должен будет обеспечить недопустимость принятия решений, которые могут привести к несоблюдению установленного значения норматива ликвидности.

В пресс-службе Минфина отметили, что "государство подтверждает исключительную роль ДОМ.РФ в экономике и масштаб его деятельности в качестве единого института развития в жилищной сфере, обеспечивая исполнение обязательств по новым облигационным обязательствам". В ведомстве подчеркнули, что распоряжение позволяет компании сохранить статус и преимущества организации государственного сектора (ОГС) и иметь уникальный регуляторный режим Банка России. ДОМ.РФ, таким образом, закрепляет рыночную позицию в сегменте ипотечной секьюритизации и инфраструктурного финансирования, повышает спрос и снижает риски со стороны инвесторов, отмечает Минфин.

"Дополнительно распоряжение увеличивает контроль со стороны акционеров за финансовой устойчивостью компании и ответственность менеджмента в части ее обеспечения посредством отсрочки выплаты стимулирующей части вознаграждения при снижении норматива ликвидности ниже уровня, установленного наблюдательным советом ДОМ.РФ, - подчеркнули в Минфине.

Как пояснили ТАСС в ДОМ.РФ, документ предусматривает особый преференциальный регуляторный режим, близкий к ОФЗ для корпоративных, ипотечных и инфраструктурных облигаций ДОМ.РФ.

"При подготовке первичного публичного размещения акций ДОМ.РФ на Мосбирже и снижении доли РФ ниже 100% ЦБ совместно с Минфином закрепили этот статус", - указали в группе.

Позиция Банка России

Как пояснили ТАСС в пресс-службе Банка России, документ обеспечивает сохранение специального регуляторного режима в банковском регулировании для ПАО "ДОМ.РФ" (коэффициент риска 20% при оценке кредитного риска, низкий уровень рыночного риска и отнесение ценных бумаг к высоколиквидным активам 2-го уровня в расчете норматива краткосрочной ликвидности) при снижении доли участия Российской Федерации в капитале ПАО "ДОМ.РФ" в рамках IPO. "Методологические подходы к расчету норматива ликвидности ПАО "ДОМ.РФ" будут основаны на нормативе краткосрочной ликвидности для СЗКО. Банк России будет вести мониторинг норматива ликвидности ПАО "ДОМ.РФ" в рамках межведомственной рабочей группы, созданной в 2016 году", - указали в ЦБ.

Ранее группа ДОМ.РФ в ходе IPO на Московской бирже разместила акции на 31,7 млрд рублей. По итогам IPO доля размещенных акций составляет 10,1% от увеличенного акционерного капитала, доля РФ в общей капитализации госкомпании - 89,9%.