"Финуслуги": средние ставки по вкладам в банках выросли почти для всех сроков

Наибольший рост продемонстрировали трехлетние вклады, средняя ставка по которым превысила 10% впервые с августа 2025 года, заявили в пресс-службе финансового маркетплейса

Редакция сайта ТАСС

МОСКВА, 25 ноября. /ТАСС/. Средние ставки по вкладам в крупнейших банках (топ-20) выросли почти для всех сроков после заседания Банка России по ключевой ставке, сообщили ТАСС в пресс-службе финансового маркетплейса "Финуслуги".

"После заседания Банка России средняя доходность по вкладам в топ-20 банках выросла почти на всех сроках - от полугода до трех лет. Наибольший рост продемонстрировали трехлетние вклады, средняя ставка по которым превысила 10% впервые с августа 2025 года", - отметили в пресс-службе.

По данным "Финуслуг", по состоянию на 24 ноября средняя ставка по вкладу в банках из топ-20 сроком в шесть месяцев после заседания ЦБ выросла на 0,12 процентных пункта (п.п.), до 14,66%, на один и два года - на 0,1 п.п., до 13,27% и 10,92% соответственно.

При этом за месяц после заседания больше всего увеличились ставки по вкладам на полтора и три года - на 0,35 и 0,77 п.п., до 11,24% и 10,19% соответственно. А средние ставки по вкладам на срок в три месяца незначительно снизились - на 0,08 п.п., до 15,14%. Процент по трехмесячным вкладам снизили десять банков, пять - подняли ставки.