Мишустин поручил обновить нормы в сфере стройки и ЖКХ

По словам председателя правительства РФ, важно продолжать делать все необходимое для расширения жилищного строительства, автомобильных дорог, модернизации жилищно-коммунального хозяйства

МОСКВА, 25 ноября. /ТАСС/. Председатель правительства РФ Михаил Мишустин поручил актуализировать законодательство в сфере строительства и жилищно-коммунального хозяйства для достижения показателей, поставленных в национальных проектах.

"Надо актуализировать основные положения развития строительной отрасли, жилищно-коммунального хозяйства, привести их в соответствии со стратегией пространственного развития, национальными целями и мероприятиями нацпроекта "Инфраструктура для жизни", - сказал Мишустин в ходе стратегической сессии.

По словам премьера, важно продолжать делать все необходимое для расширения жилищного строительства, автомобильных дорог, модернизации ЖКХ. Поэтому, помимо обновления законодательства, необходимо детально проанализировать положение дел в сферах строительства и жилищно-коммунального хозяйства.