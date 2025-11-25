Доля нерезидентов в российских ОФЗ в октябре осталась на уровне 3,9%

Номинальный объем ОФЗ, принадлежащих нерезидентам, по состоянию на начало ноября 2025 года составил 1,08 трлн рублей при общем объеме рынка в 27,513 трлн рублей

Редакция сайта ТАСС

МОСКВА, 25 ноября. /ТАСС/. Доля иностранных инвестиций в российские облигации федерального займа (ОФЗ), по данным на 1 ноября 2025 года, осталась на уровне 3,9%, говорится в материалах Банка России.

На 1 октября 2025 года показатель также находился на уровне 3,9%. На 1 сентября 2025 года доля иностранных инвестиций в российские ОФЗ составляла 3,8%.

Номинальный объем ОФЗ, принадлежащих нерезидентам, по состоянию на начало ноября 2025 года составил 1,08 трлн рублей при общем объеме рынка в 27,513 трлн рублей, отмечается в материалах регулятора.